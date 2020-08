Barcelona vence Napoli por 3 a 1 e se garante nas quartas da Liga dos Campeões

publicidade

O Barcelona se classificou para as quartas de final da Liga dos Campeões ao vencer o Napoli por 3 a 1 na partida de volta das oitavas de final, neste sábado, no Camp Nou. No jogo de ida em Napoli, no dia 25 de fevereiro, as duas equipes haviam empatado em 1 a 1.

O Barça, que vai enfrentar o Bayern de Munique nas quartas de final no dia 14 de agosto em Lisboa, venceu com gols no primeiro tempo de Lenglet de cabeça, aos 10 minutos, Messi, aos 23, e Luis Suarez, de pênalti, aos 46.

O Napoli diminuiu o placar com Insigne antes o intervalo, também de pênalti, aos 50, mas a reação terminou aí.