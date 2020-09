Bayern abre Campeonato Alemão com goleada de 8 a 0 sobre o Schalke 04

publicidade

O Campeonato Alemão começou nesta sexta-feira da mesma forma que chegou ao fim na temporada passada: com o Bayern de Munique, campeão das últimas oito edições, atropelando os adversários.

A vítima desta primeira rodada da competição nacional foi o Schalke 04, impiedosamente goleado por 8 a 0 na partida disputada em Munique, sem a presença de público, como medida de combate à pandemia da covid-19.

Menos de um mês depois de conquistar a Liga dos Campeões, a equipe bávara deu início a busca do nono título consecutivo na Bundesliga demonstrando a força de seu elenco.

Coube ao atacante Serge Gnabry marcar o primeiro gol da competição, com apenas quatro minutos de jogo, ao aproveitar um lançamento do lateral Kimmich, emendando de fora da área. Depois foi vez do meia Leon Goretzka ampliar para os donos da casa, também finalizando antes da meia lua. Se tem jogo do Bayern tem que ter gol do polonês Robert Lewandowski, artilheiro da temporada passada do campeonato e da Liga dos Campeões, que converteu um pênalti. Já nos acréscimos da etapa inicial, Gnabry aproveitou passe do estreante meia Leroy Sané, que o deixou cara a cara com o gol vazio.

De volta para o segundo tempo, a chuva de gols seguiu, com Gnabry ampliando novamente, após outro passe açucarado de Sané. O sexto foi uma pintura meia Thomas Müller, que completou de voleio dentro da área adversária uma bola levantada por Lewandowski. Um minuto depois, Sané deixou o dele após um contra-ataque mortífero dos bávaros. Para fechar a conta, a jovem promessa Jamal Musiala, meia de 17 anos, encaixou um chute cruzado após passe de Lewandowski.

Enquanto a estreia do Bayern foi a portas fechadas porque o governo de Munique não autorizou a presença de espectadores, já que registrou recentemente uma alta no número de novos casos de coronavírus, no sábado e domingo, várias partidas da primeira rodada da Bundesliga poderão contar com o retorno do público, em número reduzido aos estádios, algo que não ocorre desde março.

E o destaque do fim de semana é o encontro entre o Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach, dois teóricos aspirantes a posições mais altas na tabela.