Bayern está decidido a contratar Sadio Mané, segundo imprensa

O Bayern de Munique está em vias de fechar a contratação do atacante senegalês Sadio Mané, do Liverpool, informou nesta sexta-feira a imprensa alemã.

O clube bávaro irá investir 32 milhões de euros, com 9 milhões de euros em bonificações, para contar com o jogador de 30 anos, que tem contrato com os "Reds" até metade de 2023, segundo a rádio Sky e o jornal Bild.

Mané pode substituir no ataque do Bayern o polonês Robert Lewandowski, que recentemente anunciou seu desejo de deixar o time alemão.

O atacante senegalês seria o terceiro reforço do Bayern para a próxima temporada, depois das chegadas do meia holandês Ryan Gravenberch e do lateral-direito marroquino Noussair Mazraoui, ambos procedentes do Ajax.

