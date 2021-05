Brentford volta à primeira divisão inglesa após 74 anos

publicidade

Após 74 anos longe da primeira divisão do futebol na Inglaterra, o Brentford está de volta graças à vitória sobre o Swansea por 2 a 0, na final da repescagem para a promoção à Premier League. A partida foi disputada neste sábado no estádio de Wembley.

O Brentford abriu o placar logo aos 10 minutos de jogo, em cobrança de pênalti efetuada por Ivan Toney. O dinamarquês, filho de mãe brasileira, Emiliano Marcondes fez o segundo (20).

Esta 'final' do play-off para garantir a vaga na elite inglesa é considerada a partida mais lucrativa do mundo, já que o vencedor tem garantida uma receita de cerca de 180 milhões de libras.

Depois de passar décadas nas divisões inferiores, os 'Bees', que viveram seus melhores anos nos anos 1930, estão de volta à primeira divisão. Eles vão representar a cidade de Brentford, nos arredores de Londres, com cerca de 30.000 habitantes. Na próxima temporada, os grandes times do futebol inglês visitarão o Brentford Community Stadium, estádio com 17.250 lugares inaugurado há apenas dois anos.