Britânico leva ouro em prova do mountain bike que brasileiro chegou a liderar

Não foi desta vez que o Brasil ganhou uma medalha olímpica no mountain bike. Henrique Avancini, número 3 do mundo e um dos dois representantes do país na modalidade nos Jogos de Tóquio, chegou a liderar no início da prova do cross country, na madrugada desta segunda-feira, mas não conseguiu manter o ritmo e terminou em 13º lugar.

Apesar da reversão de expectativa, devido ao histórico recente de Avancini, que era um sério candidato a medalha, a colocação que ele obteve foi a melhor de um brasileiro na história das Olimpíadas. Antes deste resultado, a melhor posição do Brasil numa edição dos Jogos foi a obtida por Jaqueline Mourão, em Atenas-2004, em 18º.

A medalha de ouro foi conquistada pelo britânico Tom Pidcock, que largou longe dos primeiros colocados. Ele ganhou 26 posições na primeira volta, se aproximou dos líderes e, depois que passou o número 1 do mundo, o suíço Mathias Flückiger, não deixou mais a ponta. Terminou 20 segundos à frente de Flückiger, que ficou com a prata. O espanhol David Valero levou o bronze. Luiz Henrique Cocuzzi, o outro representante do Brasil na prova, foi o 27º a completar o percurso em Izu, 140 quilômetros ao sudeste de Tóquio.