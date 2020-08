Campeão da Copa do Nordeste, Ceará perde do Sport em estreia no Brasileirão

publicidade

De volta à primeira divisão, o Sport começou bem sua caminhada no Campeonato Brasileiro ao vencer o Ceará, por 3 a 2, na noite deste sábado, na Ilha do Retiro, em Recife (PE). Destaque para o atacante Élton que marcou dois gols. Jonatan Gomez também deixou o seu para os mandantes, enquanto Cléber e Victor Jacaré anotaram para o campeão da Copa do Nordeste.

No jogo disputado com portões fechados, por conta da pandemia do novo coronavírus, o Sport somou seus primeiros três pontos, enquanto o Ceará está zerado.

Mais cedo, o Athletico-PR apostou em um time misto para a estreia do Campeonato Brasileiro e saiu de Fortaleza com a vitória por 2 a 0 diante do time da casa na noite deste sábado, na Arena Castelão. A equipe de Dorival Júnior surpreendeu o time Rogério Ceni, facilmente dominado, principalmente depois da expulsão de Quintero, no segundo tempo Vitinho e Leo Cittadini marcaram.