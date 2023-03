Caxias goleia Ypiranga pelo Gauchão em jogo paralisado por supostas ofensas racistas

publicidade

O Caxias goleou o Ypiranga por 3 a 0 na tarde deste sábado, no Estádio Centenário, pela décima rodada do Gauchão. Os gols da equipe da casa foram marcados por Eron, de pênalti, Jean Dias e Bustamante, também de pênalti. Com a vitória, a equipe caxiense se consolida na quarta posição, com 17 pontos, e abre cinco pontos de vantagem para o quinto colocado, o São José, que entra em campo ainda nesta noite de sábado contra o Avenida.

O jogo foi marcado por uma suposta ofensa racista ainda no primeiro tempo. O massagista do Ypiranga teria ouvido o insulto desferido das arquibancadas por um torcedor. O jogo foi paralisado por sete minutos pelo árbitro da partida, Roger Goulart, até o homem ser identificado pela Brigada Militar e levado à delegacia para prestar esclarecimentos. Em nota, pelas redes sociais, a S.E.R. Caxias lamentou o episódio.