Celso Roth deixa o comando do Juventude

O técnico Celso Roth deixou neste sábado o comando do Juventude. O anúncio foi feito pelo clube de Caxias do Sul. Segundo o alviverde, o pedido partiu do próprio treinador. O auxiliar técnico Beto Ferreira também saiu do clube.

O Juventude foi eliminado pelo São Luiz, de Ijuí, nessa quinta, na primeira fase da Copa do Brasil. No Gauchão, o time ocupa a 5ª colocação, com 10 pontos, fora da zona de classificação. Adailton Bolzan, auxiliar técnico, assume o cargo interinamente e comandará o time na próxima partida.

"O departamento de futebol parte, agora, em busca de um novo treinador para comandar a equipe no restante do Campeonato Gaúcho e na Série B", diz a nota oficial da equipe da Serra.

A saída de Celso Roth ocorre dois dias antes do clássico Ca-Ju, que ocorre na segunda, às 20h, no estádio Centenário. A partida é um confronto direto por vaga nas semifinais, já que o Caxias está em quarto lugar, com 13 pontos.