Cerimônia de inauguração dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 será realizada no rio Sena

publicidade

O Conselho de administração do Comitê de Organização dos Jogos (Cojo) de Paris-2024 aprovou nesta segunda-feira o projeto de uma cerimônia de inauguração inédita no rio Sena, que acontecerá fora de um estádio pela primeira vez na história dos Jogos de verão. Mais de 160 barcos com atletas de mais de 200 delegações desfilarão ao longo do rio por quase 6 km entre a Ponte Austerlitz e a Ponte Iena, no coração de Paris, de acordo com o plano previsto. O encerramento da cerimônia acontecerá na esplanada do Trocadero, junto à Torre Eiffel.

Os organizadores pretendem acolher cerca de 600 mil pessoas, com parte do público na orla, em tribunas (com acesso pago) montadas para a ocasião, e outra parte do público terá acesso gratuito à cerimónia. O presidente da França, Emmanuel Macron, oficializou este projeto em julho às vésperas dos Jogos de Tóquio, o que suscitou relutância por parte das forças de segurança, preocupadas com a garantia da ordem em um acontecimento desta envergadura.

"Hoje é um momento forte. São muitas emoções, muito entusiasmo. A cerimônia de abertura é necessariamente a maior", disse Tony Estanguet, chefe dos Jogos de Paris-2024, em entrevista coletiva ao final do Conselho de administração do Comitê de Organização (Cojo).

As forças de segurança teriam querido limitar o público a 250 mil pessoas, enquanto os organizadores e a prefeitura de Paris preferiam um número maior, "cerca de dois milhões de pessoas no projeto inicial", garantiu uma fonte próxima à prefeitura.

No final de um comitê interministerial dedicado aos Jogos de Paris há um mês no departamento de Seine-Saint-Denis, o primeiro-ministro Jean Castex havia pedido ao ministro do Interior, Gérald Darmanin, que formulasse "propostas" para a segurança do evento "daqui até o fim do ano".

Quase cinquenta reuniões com todas as autoridades envolvidas, desde o Ministério do Interior às instituições fluviais do Sena, passando pela prefeitura de Paris, foram necessárias para estudar a viabilidade do projeto que deverá evoluir.

Veja Também