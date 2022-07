Chapecoense demite Gilson Kleina e diretor de futebol após derrota na Série B

publicidade

A diretoria da Chapecoense anunciou a demissão do técnico Gilson Kleina após a derrota para o Londrina, por 3 a 0, em Chapecó, em jogo atrasado da 10ª rodada da Série B. Além do treinador, o diretor de futebol Alarcon Pacheco também foi desligado do clube na noite desta terça-feira.

Kleina foi contratado no dia 20 de março e, apesar dos três meses de trabalho, sempre foi contestado pelo desempenho dentro de campo. Foram 15 jogos disputados, sendo quatro vitórias, seis empates e cinco derrotas.

Sem regularidade, sua saída já vinha sendo especulada na última semana, mas não aconteceu devido à vitória sobre o Sampaio Corrêa, por 3 a 1. Contudo, a péssima atuação nesta terça-feira ligou o sinal de alerta dos dirigentes, que entenderam por fazer mudanças na comissão e departamento de futebol.

Além de Gilson Kleina, a diretoria também comunicou a saída do diretor de futebol Alarcon Pacheco. Curiosamente, os dois trabalharam juntos no final do ano passado na Ponte Preta, onde também acabaram sendo desligados. "Pelos trabalhos prestados e pela dedicação da Gilson Kleina em sua segunda passagem pela Chapecoense - na qual comandou a equipe em 16 jogos - o clube agradece ao profissional e deseja sucesso nos projetos futuros", anunciou a diretoria da Chapecoense.

Com a derrota para o Londrina, a Chapecoense ficou com 18 pontos e em 15º lugar. Dois pontos a mais que o CSA (17º) e primeiro time na zona de rebaixamento. Com a saída de Gilson Kleina, 12 clubes já demitiram seus treinadores na Série B 2022: Vasco, Bahia, Sport, Tombense, CRB, Brusque, Novorizontino, CSA, Náutico, Guarani e Vila Nova.