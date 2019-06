Chile inicia busca pelo tricampeonato em duelo com o Japão pela Copa América

publicidade

Atual bicampeão da Copa América, com os títulos conquistados em 2015 e 2016, o Chile estreia nesta segunda-feira na edição de 2019, às 20h, no Morumbi, enfrentando o Japão, em jogo do Grupo C. Os nipônicos são uma das seleções convidadas pela Conmebol para a competição – a outra é o Catar.

Os chilenos passam por uma reformulação no elenco, após terem ficado de fora da Copa do Mundo na Rússia, no ano passado. Agora, a equipe é comandada pelo colombiano Reinaldo Rueda, sucessor do argentino Juan Antonio Pizzi. Ele manteve no grupo Charles Aránguiz, Arturo Vidal, Eduardo Vargas e Alexis Sánchez, mas trouxe os novatos Guillermo Maripán, zagueiro de 25 anos, e o meia Erick Pulgar, também de 25 anos.

O Japão, por sua vez, disputa a Copa América pela segunda vez em sua história. A primeira aconteceu em 1999, com eliminação ainda na primeira fase. O técnico Hajime Moriyasu teve dificuldades para convocar atletas de grandes times da Europa, assim vai apostar na equipe Sub-23.

Dos 23 convocados, apenas dois participaram do vice-campeonato da Copa da Ásia, em janeiro, quando o Japão perdeu o título para o Catar: Takehiro Tomiyasu e Gaku Shibasaki. O destaque é o jovem meia Takefusa Kubo, 18 anos, que foi da base do Barcelona e que, nesta semana, foi contratado pelo Real Madrid B.