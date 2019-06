China vence a África do Sul e classifica a Alemanha na Copa feminina

publicidade

A China venceu nesta quinta-feira em Paris a África do Sul por 1 a 0, e aumentou suas chances de classificação no grupo B da Copa do Mundo feminina, e classificou indiretamente a Alemanha para as oitavas de final. Após suas duas vitórias diante de China (1 a 0) e Espanha (1 a 0), a 'Mannschaft' garantiu matematicamente ao menos a segunda colocação da chave. A China, que é 16ª do ranking da Fifa, era favorita na partida desta quinta-feira e se impôs diante das sul-africanas, que ocupam o 49º lugar.

Apesar de algumas falhas, as chinesas asseguraram a vitória por meio de Yin Lee aos 40 minutos do primeiro tempo. Esse gol, da jogadora que foi artilheira da Copa da Ásia de 2018, foi suficiente. Com esta vitória, a China alcança 3 pontos e empata com a Espanha. As duas seleções vão se enfrentar na segunda-feira, em busca da classificação para as oitavas de final. Já as sul-africanas, com duas derrotas em duas partidas, estão quase eliminadas.