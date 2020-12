Cláudio Roberto recebe prata olímpica dos 4x100m 20 anos depois

publicidade

Vinte anos após a conquista da prata nos Jogos Olímpicos de Sidney, o velocista piauiense Cláudio Roberto Sousa recebeu neste domingo a tão esperada medalha. A cerimônia foi realizada no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP), em São Paulo.

A premiação contou com a presença dos outros componentes do revezamento: Vicente Lenílson, Edson Luciano, André Domingos e Claudinei Quirino. "Já vinha curtindo essa expectativa pela medalha há algum tempo, mas agora finalmente ela chegou. Fui atrás dela do meu jeito, sem agredir ninguém, sem criar polêmica. Agradeço muito aos meninos por terem vindo, e ao COB e à CBAt pela linda festa”, declarou Cláudio Roberto Sousa na premiação.

“Durante todos esses anos, nunca tive coragem de montar um quadro de medalhas. Tenho muitas medalhas, mas faltava uma. Se esta prata olímpica não viesse, nunca faria um quadro. Agora que chegou, vou providenciar um lugarzinho bem especial lá em casa”, concluiu.

Nos Jogos de Sydney (2000), Cláudio Roberto disputou as eliminatórias do revezamento 4x100 metros no lugar de Claudinei Quirino, mas, por erro da organização do evento, voltou ao Brasil sem a medalha.