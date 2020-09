Com gol de Silvio, São Luiz vence o Tubarão fora de casa na estreia da Série D

publicidade

O São Luiz de Ijuí estreou com vitória na Série D neste domingo. Jogando fora de casa, em Santa Catarina, contra o Tubarão, a equipe gaúcha venceu por 1 a 0, com gol de Silvio, aos 11 minutos do segundo tempo. O resultado coloca o time na terceira colocação, no Grupo 8.

No primeiro tempo, um jogo equilibrado, com o São Luiz buscando pressionar mesmo atuando fora de seus domínios. Na melhor das oportunidades, logo aos 2 minutos, Jhonatan finalizou para defesa do goleiro catarinense.

Após o intervalo, não levou muito tempo para o São Luiz saltar na frente do placar. Aos 11 minutos, Silvio desviou a bola para o fundo das redes e fez o gol do jogo.

Com o resultado, o São Luiz soma três pontos, empatado com Caxias e Pelotas, que também venceram em suas estreias no Grupo 8 da Série D.