Com pênalti perdido por Sánchez no fim, Fortaleza vence Santos em casa

Em um jogo aberto e com pênalti perdido no fim por Carlos Sánchez, o Fortaleza sacramentou a sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro ao vencer o Santos por 2 a 1, no Castelão, pela 35ª rodada, nesta quinta-feira, naquele que foi o primeiro triunfo da sua história sobre o clube paulista.

O resultado levou o Fortaleza aos 46 pontos, o que já o deixa em boas condições para se garantir na próxima Copa Sul-Americana. Já o Santos, mesmo derrotado, sustentou a segunda posição em função da derrota do Palmeiras para o Fluminense, com 68 pontos.

Sánchez foi um dos personagens da partida ao recolocar o Santos no jogo ao marcar o seu gol quando o time perdia por 2 a 0, mas também falhando no pênalti que determinaria a igualdade no fim. Poderia ser um resultado mais justo para o seu time, que fez um duelo franco com o Fortaleza, mas viu seus zagueiros reservas - Luan Peres e Luiz Felipe - terem desempenho irregular. Além disso, a equipe perdeu muitas oportunidades de gol.

Os times voltarão a campo no domingo, pela penúltima rodada. O Fortaleza visitará o Goiás, às 16 horas, no Serra Dourada, enquanto o Santos será mandante contra a Chapecoense, às 19h, na Vila Belmiro.

O jogo

Para o duelo que encheu o Castelão, Sampaoli voltou a mudar o Santos e a apostar em uma variação tática. Além de trocar os suspensos Gustavo Henrique e Marinho por Luiz Felipe e Derlis Gonzalez, optou pela escalação de um terceiro zagueiro, Luan Peres, improvisado na lateral esquerda, além de promover o retorno de Diego Pituca ao meio-campo. No entanto, não houve gols na etapa inicial.

Logo no começo da etapa final, o Fortaleza saiu na frente. Aos quatro minutos, em cobrança de falta colocada, Edinho colocou a bola no ângulo esquerdo da meta santista, com Everson chegando a tocá-la, mas não conseguindo fazer a defesa ao deixar a impressão de que pulou atrasado.

Em desvantagem, o Santos viu Sampaoli alterar o seu esquema, colocando Evandro em campo, na vaga de Luan Peres, o que levou Pituca a atuar como lateral-esquerdo. E o time se lançou ao ataque, mas seguiu falhando nas finalizações, como aos 12 minutos, quando Derlis bateu para fora após cruzamento do volante de origem.

Só que o Fortaleza aproveitou a desorganização da defesa do Santos para marcar novamente. Aos 19, Romarinho avançou pela direita e cruzou para trás da linha de fundo. A bola voltou a desviar em Luiz Felipe e sobrou para Osvaldo finalizar às redes.

Mas o Santos não desistiu. Seguiu no ataque e diminuiu aos 23, com cabeceio certeiro de Sánchez, seu artilheiro na temporada com 17 gols, ao completar cruzamento de Pituca. E o time cresceu com esse gol, perdendo boas chances com Soteldo e Derlis. O Fortaleza também teve contra-ataques para matar o jogo, com Osvaldo, mas não aproveitou.

A melhor chance de o Santos empatar a partida surgiu aos 40 minutos, após a arbitragem marcar pênalti em Evandro após consulta ao VAR. Só que Sánchez acertou a trave na sua cobrança, permitindo que o Fortaleza assegurasse a sua vitória. Tenso, o Santos teve Soteldo expulso nos minutos finais, além de Pará por reclamação ao término do duelo.