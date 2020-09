Com passes e gol de brasileiros, Arsenal estreia com vitória no Campeonato Inglês

publicidade

Com três passes do brasileiro Willian para todos os gols, sendo um deles marcado pelo compatriota Gabriel Magalhães, o Arsenal não teve dificuldades para vencer fora de casa o recém-promovido Fulham por 3 a 0, com o francês Alexandre Lacazette e o gabonês Pierre Emerick Aubameyang também balançando para equipe dirigida pelo técnico espanhol Mikel Arteta, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Inglês (Premier League), disputado neste sábado.

Este resultado positivo confirma a excelente forma do Arsenal, após a conquista da Copa da Inglaterra (com vitória por 2 a 1 sobre o Chelsea) e na Supercopa da Inglaterra (o Community Shield, contra o Liverpool, nos pênaltis).

Sem Mesut Özil ou Matteo Guendouzi, que não estavam relacionados para esta estreia, os Gunners rapidamente abriram o placar graças ao atacante Alexandre Lacazette (aos 9), que aproveitou um passe do meia Willian, contratado nesta temporada ao Chelsea.

O jogador brasileiro poderia ter marcado o segundo, mas a bola bateu na trave. No rebote, o zagueiro Gabriel Magalhães, recém-chegado do francês Lille, tocou de cabeça para ampliar (49).

Já no segundo tempo, em bela jogada pela esquerda, Willian acertou um cruzamento para o meia Pierre-Emerick Aubameyang emendar de direita da entrada da área, decretando assim o placar final (57).

Em outra partida deste sábado o Crystal Palace venceu o Southampton por 1 a 0, com um gol do marfinense Wilfried Zaha aos 13 minutos.

Enquanto o atual campeão Liverpool encara neste sábado o Leeds, vencedor da segunda divisão na temporada passada, Manchester City e Manchester United, dois outros candidatos ao título, não jogam neste fim de semana por conta da participação nas fases finais da Liga dos Campeões em agosto, que atrasou as férias de seus jogadores.

Jogos e resultados da 1ª rodada da Premier League (pelo horário de Brasília):

Sábado:

Fulham - Arsenal 0 - 3

Crystal Palace - Southampton 1 - 0

(13h30) Liverpool - Leeds

(16h00) West Ham - Newcastle

Domingo:

(10h00) West Bromwich - Leicester

(12h30) Tottenham - Everton

Segunda:

(14h00) Sheffield United - Wolverhampton

(16h15) Brighton - Chelsea

Partidas adiadas:

Burnley - Manchester United

Manchester City - Aston Villa

Clasificação: Pts J G E D GF GC Dif

1. Arsenal 3 1 1 0 0 3 0 3

2. Crystal Palace 3 1 1 0 0 1 0 1

3. Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0

. Brighton 0 0 0 0 0 0 0 0

. Burnley 0 0 0 0 0 0 0 0

. Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0

. Everton 0 0 0 0 0 0 0 0

. Leeds 0 0 0 0 0 0 0 0

. Leicester 0 0 0 0 0 0 0 0

. Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0

. Mánchester City 0 0 0 0 0 0 0 0

. Mánchester United 0 0 0 0 0 0 0 0

. Newcastle 0 0 0 0 0 0 0 0

. Sheffield United 0 0 0 0 0 0 0 0

. Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0

. West Bromwich 0 0 0 0 0 0 0 0

. West Ham 0 0 0 0 0 0 0 0

. Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0

19. Southampton 0 1 0 0 1 0 1 -1

20. Fulham 0 1 0 0 1 0 3 -3