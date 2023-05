Confira a programação de esportes na TV desta terça, 30 de maio

publicidade

6h - ESPN 2 e SporTV 3, Tênis: Roland Garros

7h25 - SporTV 2, Liga das Nações de Vôlei Feminino: Japão x República Dominicana

10h50 - SporTV 2, Liga das Nações de Vôlei Feminino: Itália x Tailândia

13h50 - SporTV 2, Liga das Nações de Vôlei Feminino: Polônia x Canadá

14h - SporTV, Mundial Sub-20: EUA x Nova Zelândia

17h15 - SporTV, Mundial Sub-20: Uzbequistão x Israel

18h45 - SporTV 2, Copa do Brasil Sub-17: Sport x Athletico-PR

20h - ESPN 4, MLB: New York Mets x Philadelphia Phillies

21h15 - SporTV 2, Copa do Brasil Sub-17: Vasco x Palmeiras