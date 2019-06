Copa América estreia em Porto Alegre com Peru e Venezuela na Arena

publicidade

Com o ídolo colorado Paolo Guerrero como titular, o Peru encara a Venezuela neste sábado, às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, fechando a primeira rodada do Grupo A da Copa América. O torneio acontece no Brasil até o dia 7 de julho. Além de brigarem pela segunda vaga na chave - pois a Seleção Brasileira é considerada a favorita (os dois melhores terceiros colocados dos três grupos também avançam às quartas de final), os peruanos defendem um tabu, pois com Ricardo Gareca como técnico, nunca foram derrotados pelos venezuelanos.

O técnico planejou uma renovação no elenco do Peru. Porém sem muitas opções, foi feita a escolha por manter na Copa América a mesma base do grupo que garantiu a vaga na Copa do Mundo da Rússia, após ausência de 36 anos. O time segue, assim, sendo dependente do atacante Paolo Guerrero, do Inter, e Farfán, do Lokomotiv Moscou.

Quando enfrentar a Bolívia, na segunda rodada, no dia 18 de junho, no Morumbi, o Peru chegará a 150 partidas na Copa América. Até agora são 148 jogos, com 53 vitórias, 36 empates e 59 derrotas. A equipe andina não consegue passar da fase de grupos desde a edição de 1995, no Uruguai. A Venezuela, por sua vez, mesmo vivendo uma grave crise política e econômica, tem conseguido avanços no futebol. Em 2017, conseguiu ser vice-campeã mundial Sub-20, perdendo para a Inglaterra na decisão. O destaque daquele time foi o garoto Soteldo, hoje no Santos e que disputará a Copa América no lugar do atacante Adalberto Penaranda, do Watford, que se lesionou e foi cortado.

Para poder se concentrar na preparação à competição continental, a Venezuela teve que abandonar os jogos em casa e realizar seus períodos de preparação no exterior. E conseguiu excepcionais resultados, com vitórias sobre a Argentina e os Estados Unidos. Em 16 participações na Copa América, a equipe vinhotinto caiu eliminada na fase de grupos em 13 oportunidades.