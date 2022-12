"É uma derrota amarga, mas creio que merecida", diz técnico marroquino Regragui

publicidade

O técnico do Marrocos, Walid Regragui, avaliou que sua equipe mereceu a derrota para a Croácia (2 a 1) neste sábado, na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo do Catar, mas destacou a importância de terminar entre as quatro melhores equipes do torneio.

"É uma derrota amarga, mas creio que merecida. Vimos um time que não se rendeu. Lembraremos de muitos jogos, voltaremos mais fortes. Unimos o nosso país durante um mês, todos estavam felizes", afirmou Regragui ao canal beIN Sport.

Os croatas, vice-campeões em 2018, ficaram com o terceiro lugar graças aos gols de Josko Gvardiol (7) e Mislav Orsic (42), enquanto Achraf Dari (9) marcou para os marroquinos.

Apoiado por seus torcedores em Doha, o Marrocos foi a revelação do Mundial ao se tornar a primeira seleção árabe e africana a chegar às semifinais.

Pelo caminho, eliminou equipes importantes como Bélgica, Espanha e Portugal, até a derrota para a França nas semis.

"Teremos que voltar mais fortes, o povo está nos esperando. Estamos felizes, afinal estamos dentro das quatro melhores equipes do mundo", disse o técnico aos microfones da televisão francesa TF1.

Por sua vez, o goleiro Yassine Bounou mostrou espírito esportivo.

"Não foi fácil porque tinha pela frente uma grande equipe. Acho que o time, apesar do cansaço físico e sobretudo mental do jogo contra a França (derrota nas semifinais por 2 a 0), hoje pouco a pouco entrou no jogo. Não creio que fizemos uma partida ruim, mas o futebol é assim, temos que aceitar. Temos que parabenizar a equipe e o adversário", disse Bounou.

Veja Também