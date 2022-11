Argentina e Alemanha fazem amistosos antes da estreia na Copa

publicidade

Duas seleções favoritas ao título mundial entram em campo hoje, em seus últimos compromissos antes da estreia no torneio no Catar. A Argentina é a primeira a jogar, às 12h30min (horário de Brasília), contra os Emirados Árabes Unidos, em Abu Dhabi.

Os hermanos vêm de quatro vitórias consecutivas, e seu craque Lionel Messi pode iniciar o duelo na reserva. A estreia da Argentina na Copa será terça-feira, dia 22, diante da Arábia Saudita, às 7h.

Depois, às 14h, é a vez de a Alemanha encarar Omã, em Mascate. Antes de estrear no Mundial diante do Japão no dia 23, os germânicos buscam reencontrar o caminho da vitória. Nos últimos dois jogos, derrota para a Hungria por 1 a 0, e empate com a Inglaterra em 3 a 3.

