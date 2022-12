Argentina e França têm outras "armas" além de Messi e Mbappé, diz Scaloni

publicidade

Argentina e França têm outros jogadores além de Lionel Messi e Kylian Mbappé com capacidade para definir a final da Copa do Mundo do Catar, disse neste sábado o técnico da 'Albiceleste', Lionel Scaloni.

"O jogo de amanhã é Argentina contra França, vai além de Messi contra Mbappé. Acreditamos que ambas têm as armas necessárias para que o jogo possa ser decidido por outros jogadores e não necessariamente eles dois", afirmou o treinador em entrevista coletiva em Doha.

Planos para vencer

"Já temos um claro plano de jogo. Sabemos como atacá-los, sabemos os pontos fortes deles e vamos colocar muita ênfase nisso. Esperamos não chegar aos pênaltis, e depois, se chegar, tentaremos escolher os melhores".

"A França tem variações em todos os setores do campo, pode jogar com a bola porque tem bons jogadores e pode jogar em algum momento no contra-ataque e ser letal".

"A princípio, há uma frase feita que todo mundo diz, que as finais se ganham e não se jogam, e acho que está certo em parte. A final tem que ser jogada como viemos jogando os últimos jogos, sabendo da dificuldade do adversário, analisando da mesma forma que analisamos os outros jogos".

Sensação de estar na final

"Estou no lugar que qualquer argentino gostaria de estar, no cargo de treinador da seleção argentina, muito orgulhoso e muito motivado com o momento que estamos vivendo. São momentos muito lindos, para aproveitar. Embora estejamos na véspera da final da Copa do Mundo, o importante é o caminho".

"Temos que aproveitar estes momentos, porque são momentos que vão ficar na história".

Último jogo de Messi em Mundiais

"Espero que seja o último e que possamos ganhar a Copa, o que será magnífico. O importante é celebrá-lo, acho que é o melhor cenário.

"Vírus" na França

"Em relação ao vírus que os jogadores da França supostamente têm, não posso dizer nada porque não estamos lá. São informações que chegam para nós assim como a vocês. Preparamos o jogo com base em como acreditamos que eles vão jogar e em como nós vamos jogar".

Futuro de Mbappé

"(Pará-lo) é um trabalho mais de equipe do que individual. A França não é só Mbappé, além do fato de ser um grande jogador. Há outros jogadores que o abastecem e o tornam ainda melhor. Ele é um dos grandes jogadores, ainda é jovem e vai continuar melhorando, disso não há dúvida".

Escalação

"Já decidi. Agora temos o último treino e, de qualquer forma, vocês, em uma hora ou duas, já sabem. Nossa forma de jogar vai além do sistema de jogo, acho que não vamos mudar. A escalação que vamos usar amanhã será a que acreditamos que pode causar mais danos ao adversário".

