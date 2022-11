Em busca da vitória, Argentina enfrenta México na segunda rodada do grupo C na Copa

publicidade

Argentina e México disputam o último jogo da segunda rodada na fase de grupos da Copa do Mundo. Após uma estreia frustrada contra a Arábia Saudita, os argentinos — lanternas do grupo C — buscam a primeira vitória na competição, para buscar uma vaga nas oitavas de final. Os mexicanos querem acabar com histórico de derrotas contra os hermanos.

Em cinco jogos entre as seleções, a Argentina venceu quatro partidas e empatou uma vez. Nas oitavas de final do Mundial de 2006, os argentinos venceram por 2 a 1, na Copa América de 2007 golearam os mexicanos por 3 a 0, em amistoso em 2010 marcaram 4 a 1 — mesmo resultado nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2010. O último duelo aconteceu em 2015 e a partida ficou no empate de 2 a 2.

No Catar, os argentinos perderam o primeiro jogo contra a Arábia Saudita por 2 a 1. O novo jogo, contra os mexicanos, é tratado como uma final de competição pelo técnico argentino, Lionel Scaloni. No entanto, o treinador não pretende fazer alterações na escalação. "Temos que virar a página e pensar em vencer o México. Vamos deixar a vida e jogar nosso futebol. Você pode perder um jogo, a questão é como você vai se levantar", disse.

Os mexicanos contam com a experiência de Ochoa para vencer o confronto. O goleiro está em sua quinta Copa do Mundo e, na estreia contra a Polônia, defendeu o pênalti cobrado por Lewandowski. A seleção do México soma um ponto na classificação das equipes, após o empate de 0 a 0.

Próximos confrontos do grupo C

O jogo que abre as disputas da segunda rodada do grupo C é entre Polônia e Arábia Saudita, neste sábado, às 10h (de Brasília), no estádio Cidade da Educação.

Na terceira rodada, a Argentina enfrenta a Polônia na quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio 974. Arábia Saudita e México encerram os jogos da última rodada do grupo C, no mesmo dia e horário, no estádio Lusail.