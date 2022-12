Empate sem gols classifica Croácia e elimina Bélgica na Copa

publicidade

Um empate sem gols entre Bélgica e Croácia decretou a eliminação precoce da Bélgica na Copa do Mundo no Catar. Apontada como uma das seleções a ir longe na competição, a terceira colocada da Copa na Rússia não conseguiu repetir a mesma exibição e agora está fora com 4 pontos e apenas um gol feito, de Batshuayi contra a fraca seleção do Canadá.

No outro jogo, o Marrocos confirmou o favoritismo e venceu o Canadá por 2 a 1 e confirmou a liderança do Grupo F. Os africanos e croatas agora esperam os jogos entre Japão e Espanha e Alemanha e Costa Rica às 16h , horário de Brasília, para saber quem irão enfrentar. Neste grupo todos ainda tem chance.

Primeiro tempo truncado e com pênalti anulado

O jogo praticamente valia uma vaga direta. Com Marrocos praticamente classificado e indo jogar contra Canadá já eliminado, Croácia e Bélgica dependiam apenas de suas forças para chegar às oitavas de final. Com 4 pontos, 1 a mais que a Bélgica, o empate servia para os croatas. Por conta da decisão, parecia que ia ser um primeiro tempo com muitas oportunidades. Não foi. A Croácia até começou atacando e quase abriu o placar com Perisic que chutou por cima.

A Bélgica respondeu com Carrasco e Mertens que perderam boas oportunidades. Aos 14 minutos um pênalti foi marcado para a Croácia. Porém, quando Modric ajeitava a bola na cal, o Var chamou o árbitro Anthony Taylor que foi ao monitor checar um lance de impedimento, o que foi confirmado.

Com a penalidade anulada o jogo esfriou tendo poucas chegadas de ataque até o final da primeira etapa. Nenhuma chance clara de abrir o placar. Os goleiros Livakovic, da Croácia e Courtois, da Bélgica, não trabalharam. O resultado era bom apenas para a Croácia já que o Marrocos vencia o Canadá por 1 a 0 e garantia sua vaga nas eliminatórias.

Segundo tempo tenso

Se não foram exigidos na primeira etapa, os goleiros tiveram que suar a camisa nos 45 minutos finais. Logo aos 2 minutos Lukaku cabeceou, mas Livakovic defendeu. Depois a seleção croata foi para cima criando pelo menos três oportunidades que pararam na muralha belga Courtois que fez belíssimas defesas.

Precisando vencer, a Bélgica também foi para cima. Aos 14 minutos, Lukaku desperdiçou uma chance de ouro, quando livre sem marcação carimbou a trave croata. Foi uma das poucas chances claras de equipe belga. A Croácia, melhor na partida, esbarrava em Cortouis. No final do jogo, apesar do empate classificar a equipe, era a Croácia quem atacava.

A Bélgica, apática em toda Copa do Mundo, ainda chegou com perigo nos minutos finais, mas não conseguiu fazer o gol salvador. Os minutos finais foram de tensão para ambas equipes. Aos 44, Lukaku perdeu embaixo das traves mais uma chance. Era o fim do sonho belga.

Croácia 0

Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa; Modric, Brozovic e Kovacic(Majer); Kramaric(Pasalic), Perisic e Livaja(Petkovic). Técnico: Zlatko Dalic.

Bélgica 0

Courtois; Castagne, Alderweireld e Vertonghen; Meunier(Eden Hazard), Dendoncker(Tielemans), Witsel e Trossard(Thorgan Hazard); De Bruyne, Carrasco (Doku) e Mertens (Lukaku). Técnico: Roberto Martinez.

Árbitro: Anthony Taylor

Assistentes: Gary Beswick, Adam Nunn e Istvan Kovacs

Local: Ahmad bin Ali