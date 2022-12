Fotos: jogadores do Uruguai lamentam eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo

publicidade

Após o apito final do árbitro Daniel Siebert, os jogadores do Uruguai desabaram no gramado do estádio Al Janoub e lamentaram bastante a eliminação precoce na Copa do Mundo. Mesmo com a vitória contra Gana por 2 a 0, a Celeste ficou fora das oitavas do Mundial no Catar por causa de um gol, já que na outra partida do grupo a Coreia do Sul derrotou Portugal por 2 a 1. Confira: