Guardiola comemora título mundial de Messi e Julián Álvarez

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, comemorou publicamente nesta quarta-feira (21) a conquista da Copa do Mundo pelos argentinos Lionel Messi e Julián Álvarez. Comandado por Guardiola em sua passagem pelo Barcelona, Messi foi o líder da 'Albiceleste' na conquista do título no Catar, enquanto Álverez faz parte do elenco atual dos 'Citizens'.

"Estamos muito felizes pelo Julián. Ele jogou muito e sua contribuição foi incrível para o time, pela forma como jogou. Temos um campeão mundial em nosso clube", comemorou o técnico espanhol em coletiva de imprensa, na véspera do jogo contra o Liverpool pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa.

"Estamos incrivelmente felizes por ele. Parabéns a ele e também a Nico Otamendi (ex-jogador do City) e, claro e de forma pessoal, a Leo Messi. Também para a Argentina como um todo, eles mereceram ser campeões", disse.

O treinador rasgou elogios ao camisa 10 argentino, que ganhou duas Liga dos Campeões sob o seu comando no 'Barça'.

"Ele é o melhor. É difícil entender como um jogador pode jogar e fazer o que ele fez nos últimos 10 ou 15 anos", ressaltou.

"As pessoas que viram Pelé, ou (Alfredo) Di Stéfano, ou (Diego) Maradona podem dizer quais são seus favoritos. Nessas opiniões pode haver um apego sentimental. Se ele (Messi) não tivesse vencido a Copa do Mundo, minha opinião sobre o que ele fez pelo futebol mundial não seria diferente, mas é normal que os vencedores sejam mais valorizados e, para ele, essa foi a cereja do bolo de uma carreira incrível", acrescentou.

Vice-artilheiro com sete gols, o argentino foi eleito o melhor jogador do Mundial, enquanto Álvarez, uma das revelações do torneio, marcou quatro.