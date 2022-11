Holanda e Inglaterra avançam sem sustos, Senegal e EUA voltam às oitavas com emoções fortes

publicidade

As oitavas de final da Copa do Mundo do Catar começam a tomar forma na busca pelo título mais cobiçado do futebol. Os primeiros confrontos foram definidos nesta terça-feira com a definição dos classificados nos Grupos A e B. Agora, a Holanda encara os Estados Unidos e a Inglaterra terá pela frente o Senegal na luta por uma vaga nas quartas de final. Os jogos acontecem no próximo final de semana.

O décimo dia de Mundial também foi marcado por gols, tranquilidade para os favoritos e emoções fortes para norte-americanos e africanos que garantiram suas vitórias com drama até o apito final. Confira o resumo do dia.

Vitória holandesa na despedida do Catar

De volta a uma Copa, a Holanda, mesmo que sem empolgar, não sofreu para avançar em sua chave. Precisando de um empate para se classificar, os holandeses venceram o Catar por 2 a 0 no estádio Al Bayt.

Gakpo e De Jong foram os autores dos gols que colocaram a seleção holandesa na próxima fase do Mundial. Estreantes no torneio, o Catar terminou o torneio sem marcar nenhuma vez e sem nenhum ponto.

Senegal vence Equador e faz história

Em uma das "finais" da fase de grupos deste Mundial, o Senegal levou a melhor diante do Equador. Depois de sair na frente, de pênalti, os senegaleses viram os equatorianos igualarem o marcador. Este placar levava os sul-americanos para as oitavas. No entanto, o zagueiro Koulibaly recolocou a seleção na frente do placar dois minutos depois do empate.

A pressão do Equador cresceu até o final. Com muitas bolas na área, a tensão tomou conta das arquibancadas. Porém, no apito final, a festa foi de Senegal, que voltou a um mata-mata de Copa após 20 anos.

Embalou a Inglaterra?

A Inglaterra vive diante de uma desconfiança de seu verdadeiro potencial. Depois de uma estreia arrasadora, os ingleses ficaram em um sonolento 0 a 0 com os EUA na segunda rodada e reduziram a marcha da empolgação com a equipe.

Hoje, entretanto, o time de Gareth Southgate voltou a mostrar bom futebol e despachou o País de Gales em um 3 a 0. Eles chegaram a ter 74% de posse de bola durante o duelo. O destaque ficou por conta de Rashford. O meia do Manchester United marcou dois gols.

EUA vence o Irã com drama

O meia Pulisic, autor do gol da vitória dos EUA por 1 a 0 contra o Irã, se lesionou depois de marcar e precisou ser substituído no intervalo. Esse lance emblemático deu a tônica de um confronto que vai além das quatro linhas.

No campo, os iranianos pressionaram, cruzaram bolas e até o VAR precisou ser acionado. Em bola alçada na área, Taremi tentou a conclusão, mas reclamou de um pênalti ao ser puxado por Carter-Vickers. Porém, o árbitro e o VAR mandaram seguir e nada marcaram. Teve muita reclamação dos iranianos.

Surto de gripe no Brasil

Antes do duelo com Camarões, o Brasil busca resolver seus problemas no departamento médico. Além das lesões de Danilo e Neymar, a Seleção Brasileira sofre com um surto de gripe no Mundial. A informação é do jornalista Cosme Rímoli, do R7. De acordo com ele, ao menos cinco atletas relataram mal-estar e sintomas gripais.

Entre eles, Neymar, que não foi ao estádio na vitória contra a Suíça por estar com febre. Antony, Paquetá, Raphinha e Alisson já tiveram febre, vômitos e dores de garganta.

