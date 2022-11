Imprensa mundial se rende à "genialidade" de Casemiro em vitória do Brasil contra Suíça

publicidade

A vitória e a classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo ganharam repercussão na imprensa mundial. Com a ausência do meia Neymar, os jornais destacaram o golaço marcado pelo volante Casemiro. O argentino "Diário Olé" destacou a genialidade do camisa 5 para desamarrar um jogo complicado diante da Suíça.

"Um dos grandes líderes do Brasil confirmou que é preciso ter cuidado com todos na Seleção", diz trecho da matéria. Eles também reconheceram a falta que Neymar fez para a criação brasileira. "Não encontrou como diminuir o impacto de estar sem ele".

O "La Nación" voltou a apontar o time de Tite como favorito para o título. "Um fabuloso gol de Casemiro de um Brasil que se agiganta como favorito". O jornal elogiou a capacidade brasileira de resolver o labirinto do jogo.

Na Espanha, onde o volante conquistou diversos títulos pelo Real Madrid, os elogios não foram poucos. "Siempre Casemiro", destacou o "Às". O Marca resumiu com: "Na falta de Neymar, Casemiro".

O Mundo Deportivo, também da Espanha, não poupou palavras para o defensor. “Depois de uma partida tática, em que o Brasil foi fechado e contido, um gênio do futebol defensivo deu a vitória ao Brasil”, escreveu o jornal em sua crônica. Os italianos do La Gazzetta dello Sport consideram o gol de Casemiro uma pérola.