Inglaterra encara o Irã para estrear com o pé direito na Copa do Mundo

A Inglaterra estreia nesta segunda-feira na Copa do Mundo encarando o Irã no Khalifa Stadium, às 10h (horário de Brasília), pela primeira rodada do Grupo B. As duas equipes têm realidades opostas no mundo do futebol. O English Team tem um status tradicional, já que foi campeã em 1966, quando sediou a competição. Já os iranianos, sem muita história no esporte, são considerados os mais fracos da chave.

A Inglaterra atravessa seu pior momento nos últimos anos, tendo protagonizado um vexame na Liga das Nações, terminando na última colocação do Grupo 3 da Liga A, o que causou o rebaixamento para a Liga B. Na Copa, a aposta fica nos goleadores Harry Kane, Phil Foden e Sterling. Para o jogo de hoje, o desfalque será Walker, lesionado.

O Irã chega para a sua sexta participação em Copas, tentando pela primeira vez avançar de fase. A equipe volta a ser treinada pelo português Carlos Queiróz, que já dirigiu a seleção nas Copas de 2014 e 2018.

A Inglaterra, de Gareth Southgate, vai jogar com Pickford; Aleksander-Arnold, Stones, Dier, Maguire e Luke Shaw; Rice e Bellingham; Foden, Sterling e Harry Kane. O Irã, treinado por Carlos Queiróz, terá Al Beiranvand; Moharrami, Pouraliganji, Khalizadeh e HajSafi; Ezatolahi, Nourallahi e Amiri; Jahanbakhsh; Taremi e Azmoun.

