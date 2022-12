Messi se emociona com classificação para a final da Copa do Mundo: "Incrível o que vivemos"

publicidade

O craque Lionel Messi comemorou a classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo do Catar depois da vitória de 3 a 0 sobre a Croácia de Luka Modric nesta terça-feira no estádio Lusail. "A verdade é que passa muita coisa pela cabeça. É muito emocionante ver isso tudo. Como dissemos desde o início, ver essas pessoas, as famílias, durante toda a Copa... Foi muito incrível o que vivemos. E agora vamos partir para o último jogo que era o que queríamos", disse o camisa 10 em entrevista à televisão após a partida.

Autor do gol de pênalti que abriu o placar, Messi voltou a dar uma grande exibição ao dar uma assistência espetacular para Julián Álvarez no terceiro gol contra os croatas que dessa vez não foram bem na defesa. Com seu gol, 'La Pulga' igualou o francês Kylian Mbappé como artilheiro da Copa do Mundo, ambos com cinco gols.

"Faz tempo que estou desfrutando disso tudo, estou desfrutando muito de termos chegado. Além do fato de termos começado perdendo. Eu estava confiando em esse grupo ia seguir em frente. Pedi às pessoas para que confiassem em nós porque sabíamos o que somos. E este grupo é uma loucura. E bom, conseguimos. Vamos jogar mais uma final. Mais uma vez a Argentina está numa final de Copa e vamos desfrutar isso tudo", afirmou.

A 'Albiceleste', vice-campeã da Copa do Mundo do Brasil-2014 com Messi em campo, espera agora pelo adversário, que sai do confronto desta quarta-feira entre França e Marrocos. Messi, de 35 anos, dedicou a classificação para a final a seus familiares e ao povo argentino. "Minha família é o máximo para mim. A que sempre me acompanhou. Vivemos momentos difíceis, momentos muito bons e hoje é a vez de viver um momento espetacular então estou desfrutando com eles e com todas as pessoas que estão na Argentina, que não tenho dúvida de que deve estar uma loucura também", concluiu

