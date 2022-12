Sete motivos para continuar vendo a Copa após a eliminação do Brasil

publicidade

O Brasil foi eliminado nas quartas de final da Copa do Mundo. Mas isso não é motivo para o torcedor abandonar de vez a competição. Listamos aqui sete motivos para você continuar vendo a competição.

Despedida de Messi



Um dos maiores gênios da história do futebol está se despedindo da seleção da Argentina. Aos 35 anos, a Copa no Catar é a última chance de Lionel Messi ser campeão mundial. E o craque está fazendo um grande Mundial, sendo fundamental na campanha que colocou a Argentina nas semifinais.

Secar a Argentina



Maior rival do Brasil, a Argentina tem a chance de conquistar o tricampeonato mundial. Para boa parte da torcida brasileira, esse finalzinho de Copa vai ser o momento de secar os 'hermanos' antes que eles levantem a taça.

O sonho de Marrocos



Uma das histórias mais incríveis da Copa do Mundo está sendo escrita por Marrocos. A seleção é a primeira da África a atingir uma semifinal de Mundial. E, depois de eliminar Espanha e Portugal no mata-mata, e a Bélgica na fase de grupos, a equipe de Marrocos tem total condição de sonhar com o título da Copa

Time cascudo da Croácia



A Croácia é um time cascudo, muito difícil de ser vencido. Desde 2018, quando chegou ao vice-campeonato, os croatas adotam uma postura mais defensiva, apostando no meio-campo congestionado com o trio Modric, Brozovic e Kovacic para controlar o ritmo e tentar as espetadas no ataque. E ainda tem o brilho do goleiro Livakovic nas disputas de pênalti.

Mbappé e a incrível geração francesa



A França segue viva em busca de um feito que não acontece há 60 anos: ganhar duas Copas do Mundo seguidas. A última seleção que conseguiu isso foi o Brasil de Pelé e Garrincha em 1958 e 1962. Quem comanda os Les Blues no Catar é Mbappé, um dos melhores jogadores da atualidade.

Recorde de disputas de pênalti



A Copa do Mundo de 2022 já é a recordista de disputa de penalidades. Quatro confrontos do mata-mata foram decididos na marca da cal, igualando os Mundiais de 1990, 2014 e 2016. Com tanto equilíbrio, é bem possível que a gente tenha mais emoção em cobranças de pênaltis nos quatro jogos finais.

Juiz brasileiro na final



Após a eliminação da seleção comandada por Tite, o Brasil ainda pode estar na final. Wilton Pereira Sampaio é um dos árbitros cotados a apitar o jogo decisivo do Mundial, no próximo domingo (18). O juiz teve uma boa atuação na Copa até agora e, sem a seleção, tem caminho livre para estar na decisão, repetindo os feitos de Arnaldo Cezar Coelho, em 1982, e Romualdo Arppi Filho, em 1986.