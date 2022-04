Corinthians atropela Avaí em casa com três gols de Róger Guedes

publicidade

Com grande atuação do atacante Róger Guedes, autor de três gols, o Corinthians superou o Avaí com tranquilidade por 3 a 0, neste sábado, na Neo Química Arena. Foi a segunda vitória seguida da equipe no Campeonato Brasileiro - na estreia, fez 3 a 1 sobre o Botafogo no Rio.

Paralelamente aos destaques individuais - além de Guedes, os volantes Du Queiroz e Maycon foram bem -, o time se destacou por um ótimo jogo coletivo, principalmente no primeiro tempo.

O Corinthians começou o jogo pressionando o rival, marcando a saída de bola e atacando com velocidade, principalmente pelos lados do campo. O lateral Rafael Ramos, recém-contratado do Santa Clara, de Portugal, estreou e se mostrou bastante ofensivo. No meio, Du Queiroz e Maycon se alternavam na chegada ao ataque. Com o rival desnorteado, o gol não demorou a sair. Du Queiroz avançou desde o meio-campo, entrou na área e a bola sobrou para Róger Guedes finalizar com facilidade. Eram apenas 8 minutos.

O técnico Vítor Pereira preservou alguns atletas em razão do desgaste físico. Foi o caso de William e Paulinho, titulares nos últimos cinco jogos. Com isso, o time alvinegro adotou uma formação mais jovem, com seis jogadores da base. A média de idade também caiu, com apenas três titulares com mais de 30 anos: Cássio, Renato Augusto e Júnior Moraes.

Sempre sufocando os catarinenses, o time da casa ampliou o placar aos 24. Róger Guedes arrancou pela esquerda, cortou para o meio da área e finalizou no contrapé do goleiro Douglas. Foi uma jogada individual do artilheiro do clube na temporada com seis gols.

Uma das chaves para a boa atuação do Corinthians foi a escalação de dois volantes (Du Queiroz e Maycon) que são rápidos, dinâmicos, que marcam e saem para o jogo. Os dois se alternavam na chegada ao gol adversário, confundindo a defesa. Além disso, eles permitiam maior liberdade para Renato Augusto. Foi assim que Du Queiroz quase marcou aos 41, em um chute de fora da área.

O primeiro tempo foi todo do Corinthians a não ser por um chute potente de Copete, ex-Santos, que Cássio defendeu com uma bela ponte aos 33.

Os erros de passe do Corinthians no segundo tempo e uma postura mais ofensiva do Avaí deram a impressão de que o time catarinense poderia engrossar o jogo. Cássio interrompeu essa impressão logo aos 8, quando defendeu chute de Eduardo cara a cara. O jogo praticamente se definiu no lance seguinte. Róger Guedes aproveitou assistência de Giuliano e fez o terceiro - dessa vez ele estava no meio da área, como um centroavante.

Com o placar definido, o treinador corintiano preservou mais alguns atletas, mas chegou a esbravejar no banco de reservas com o fato de o time ter diminuído o ritmo logo após o terceiro gol.