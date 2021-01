Corintianas testam positivo para Covid-19 e Pia chama dupla veterana

publicidade

A lateral Fabi Simões, do Internacional, e a atacante Cristiane, do Santos, foram convocadas pela técnica Pia Sundhage para o período de treinos da seleção brasileira de futebol feminino em Viamão (RS), entre a próxima terça-feira e o dia 20 de janeiro. A dupla substitui a lateral Tamires e a atacante Adriana, ambas do Corinthians, que testaram positivo para o novo coronavírus no exame que antecede a apresentação.

De contrato renovado com o Santos, Cristiane ganha nova chance com a técnica Pia Sundhage após o corte por lesão na convocação de setembro (também para um período de treinos, mas na Granja Comary, em Teresópolis). A jogadora de 35 anos terá a companhia da goleira Nicole Ramos, da zagueira Tainara e da lateral Fê Palermo, com quem atua junto nas Sereias da Vila.

Já Fabi Simões integra outra vez uma lista de Pia após pouco mais de um ano. Polivalente e acostumada a também jogar como meia e até ponta direita, a lateral de 31 anos havia sido chamada para os dois amistosos contra o México que encerraram a temporada 2019. Em Viamão, ela será acompanhada pela zagueira Bruna Benites, que integra o elenco das Gurias Coloradas.

As duas jogadoras acumulam grande experiência pela seleção feminina. Maior artilheira do torneio olímpico de futebol (masculino e feminino) com 14 gols, Cristiane representa o Brasil em Copas do Mundo desde 2003 e conquistou três títulos da Copa América, além de duas medalhas de prata olímpicas (2004 e 2008) com a amarelinha. Fabi Simões foi companheira da centroavante nos Mundiais de 2011 e 2015 e nas Olimpíadas de 2008, 2012 e 2016.

Pia divulgou a lista com as 25 convocadas para os treinos em Viamão em dezembro. A relação reúne jogadoras que atuam no Brasil, nos Estados Unidos e na China. Como o período de concentração não corresponde à data Fifa (período destinado a jogos entre seleções nacionais), as atletas que jogam na Europa (cujo calendário está em andamento) não puderam ser chamadas.

Convocadas

Goleiras: Bárbara (Avaí/Kindermann), Vivi (Palmeiras) e Nicole Ramos (Santos).

Defensoras: Rafaelle (Changchun Dazhong, da China), Erika (Corinthians), Bruna Benites (Internacional), Fabi Simões (Internacional), Tainara (Santos), Fê Palermo (Santos) e Camilinha (Palmeiras).

Meias: Ingryd (Corinthians), Andressinha (Corinthians), Julia Bianchi (Avaí/Kindermann), Duda Santos (Avaí/Kindermann), Duda (São Paulo), Carol (São Paulo), Kerolin (sem clube) e Marta (Orlando Pride, dos Estados Unidos).

Atacantes: Cristiane (Santos), Debinha (North Carolina Courage, dos Estados Unidos), Bia Zaneratto (Wuhan Xinjiyuan, da China), Millene (Wuhan Xinjiyuan, da China) e Chu (Palmeiras).