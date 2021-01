Cristiano Ronaldo marca dois gols na vitória da Juventus sobre a Udinese

publicidade

No retorno do Campeonato Italiano, após a interrupção para as festas de fim de ano, Cristiano Ronaldo marcou dois gols na vitória da Juventus sobre a Udinese, enquanto o Milan consolidou sua liderança ao bater o Benevento, neste domingo, pela 15ª rodada da competição.

No duelo que encerrou a série de jogos do dia, a Juve atropelou a Udinese em Turim pelo placar de 4 a 1, num jogo que começou com um gol anulado pelo árbitro de vídeo (VAR) para os visitantes, por conta de um toque da bola no braço do meia De Paul (no minuto 9).

Recuperados do susto inicial, os donos da casa abriram o marcador através do atacante português, que acertou um chute forte de perna direita dentro da área adversária (30).

Mal tinha começado a segunda etapa, e os anfitriões ampliaram, com meia Chiesa finalizando um passe de trivela de Cristiano Ronaldo (48).

Três minutos depois, outro gol anulado pelo VAR, desta vez para a Velha Senhora. Novamente o árbitro de vídeo detectou um toque de braço, desta vez do meia Ramsey antes de balançar as redes.

Com mais ações ofensivas, a Juventus chegou ao terceiro gol com Cristiano Ronaldo, que aproveitou um passe do companheiro Samir , entrou na área da Udinese e chutou cruzado de esquerda na saída do goleiro. Com este gol, o português chegou aos 15 marcados nesta temporada pelo Italiano, assumindo assim a artilharia da competição.

Aos 89, os visitantes diminuíram quando o lateral Zeegelaar aproveitou uma sobra para estufar as redes.

Mas já nos acréscimos, o argentino Dybala recebeu passe do brasileiro Danilo para fechar o placar (90 + 2).

Com este resultado, a Juve está na 5ª posição, com 27 pontos e um jogo a menos que os adversários, entre eles o Milan, líder do Campeonato Italiano com 37 pontos e adversário da próxima rodada, em Milão.

A Udinese segue com 15, agora na 14ª posição, quatro pontos acima da zona de rebaixamento

O Milan confirmou o primeiro lugar na tabela ao superar fora de casa o Benevento (10º) por 2 a 0, com gols do meia marfinense Franck Kessié (18) e o atacante português Rafael Leão (49).

Esta vitória manteve o Milan com um ponto sobre a vice-líder Inter de Milão, que no confronto que abriu a série de jogos deste domingo goleou no San Siro o Crotone por 6 a 2, com gols do argentino Lautaro Martínez (19, 57 e 78), Luca Marrone (contra, 31), Romelu Lukaku e Acraf Hakimi (87), enquanto Niccolò Zanllato (12) e Vladimir Golemic (36), em cobrança de pênalti, fizeram para os visitantes,

Esta foi a oitava vitória seguida da Inter no Italiano, desta vez sobre uma equipe que que ocupa a lanterna da tabela (20ª posição), com apenas 9