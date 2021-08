Cuiabá surpreende o Palmeiras no Allianz Parque

publicidade

O Cuiabá venceu o Palmeiras, por 2 a 0, neste domingo, no Allianz Parque, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os paulistas foram surpreendidos com um gol logo aos 2 minutos do primeiro tempo com Clayson. Os visitantes ainda ampliaram no final do jogo, com Uillian Correia, aos 48 da etapa final.

Depois do susto inicial, o Palmeiras teve várias oportunidades de gol, todas sem sucesso. O técnico Abel Ferreira completou as cinco substituições logo aos 16 minutos do segundo tempo, mas não adiantou.

O 2 a 0 para o Cuiabá deixa o Palmeiras com 32 pontos, ainda na segunda posição (está empatado com o Fortaleza, e fica na frente por ter mais vitórias), mas sem chance de se aproximar do líder Atlético-MG, com 37 - a equipe mineira joga segunda-feira (23) contra o Fluminense, no Rio, e pode ficar oito pontos na frente se superar os cariocas.

O Cuiabá, com a vitória, subiu temporariamente da 16ª (Z4) para a 13ª posição na tabela com 20 pontos. Quatro a mais que o Grêmio.

O jogo mal começou e já estava 1 a 0. Lucas Ramon recebeu lançamento na ponta e tocou para trás. O palmeirense Zé Rafael não conseguiu cortar e, da meia-lua, Clayson chutou no lado direito de Weverton para abrir o placar.

A melhor chance do Palmeiras no primeiro tempo ocorreu aos 22 minutos. Raphael Veiga encontrou Dudu na esquerda, ele tocou para Zé Rafael e o meia colocou para dentro. O VAR confirmou a marcação do assistente, que anotou impedimento de Dudu.

Com o resultado negativo em casa, o técnico Abel Ferreira fez quatro alterações no intervalo que melhoraram a equipe, principalmente com as entradas do meia Gustavo Scarpa (saiu Wesley) e o atacante Deyverson, que substituiu Rony.

As tentativas de empate paravam nas mãos do goleiro Walter, do Cuiabá. Como o gol do Palmeiras não saía, logo aos 16 do segundo tempo Abel fez a quinta substituição: tirou Zé Rafael e colocou Willian, jogando o time de vez para a frente.

As oportunidades se sucederam, mas coube ao Cuiabá ampliar nos acréscimos. O castigo ao Palmeiras ocorreu após Gustavo Scarpa perder a bola no meio de campo e os mato-grossenses saíram no contra-ataque. Clayson atravessou para Uillian Correia, que dominou na área, cortou para dentro e soltou uma bomba para marcar 2 a 0, aos 48 do segundo tempo.

Veja Também