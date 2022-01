Daniel Alves dá assistência, mas Barcelona cede empate ao Granada no Espanhol

publicidade

Um dia após Xavi dizer que Daniel Alves contribuirá muito com o Barcelona, o lateral-direito honrou as palavras do chefe ao dar assistência para gol do time na visita ao Granada. A equipe catalã, contudo, apenas empatou, por 1 a 1, em compromisso da 20ª rodada do Campeonato Espanhol na tarde deste sábado. No seu segundo jogo oficial desde o retorno à equipe catalã, o veterano brasileiro via a equipe ganhar até o fim, quando acabou cedendo a igualdade no estádio Nuevo Los Cármenes.

O gol sofrido no fim tira do Barcelona a chance de subir para a terceira colocação no Espanhol. Com isso, os comandados de Xavi fecham o dia na sexta posição, com 32 pontos conquistados. Já o Granada briga no meio da tabela e ocupa o 12º lugar, com 24 pontos.

Quase dois meses após o anúncio de seu retorno, Daniel Alves estreou nesta semana pelo Barcelona de maneira oficial, na vitória de virada por 2 a 1 sobre o Linares Deportivo pela Copa do Rei. Apesar da boa atuação, a primeira participação direta de gol ficou para o jogo deste sábado.

Ficando mais com a bola, o Barcelona teve problemas de criação no primeiro tempo e quase não conseguiu acertar a meta do Granada. No segundo tempo, Daniel Alves apareceu para resolver a dificuldade criativa do time. O lateral fez um cruzamento perfeito na área, de longa distância, na cabeça de Luuk De Jong, que abriu o placar, aos 12 minutos.

Se por um lado o veterano de 38 anos abriu o caminho para a vitória, as coisas começaram a se complicar quando o jovem Gavi, de apenas 17 anos, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso aos 34 minutos. Com um a menos em campo fora de casa, o Barcelona não conseguiu segurar a vantagem e sofreu o empate já aos 44. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou na área para Antonio Puertas chutar firme e empatar.

O Barcelona agora tem dois confrontos seguidos por outras competições antes de voltar a jogar pelo Campeonato Espanhol, contra o Rayo Vallecano. O time da Catalunha enfrenta o rival Real Madrid pela Supercopa da Espanha na próxima quarta-feira e depois encara o Athletic Bilbao pela Copa do Rei. Já o Granada volta a campo para enfrentar o Getafe na próxima rodada do Campeonato Espanhol.