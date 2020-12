De goleada, Ceará vence a primeira em São Januário e afunda o Vasco

publicidade

O Ceará venceu pela primeira vez na história o Vasco em São Januário. O time goleou o adversário por 4 a 1, quebrou o seu jejum de triunfos em novembro e ainda afundou o rival na zona de rebaixamento, ao mesmo tempo que se distanciou da degola. O duelo desta segunda-feira foi válido pela 23ª rodada do Brasileirão.

Com o resultado, o Ceará subiu para a décima posição, com 29 pontos, contra apenas 24 do Vasco, que está na zona de rebaixamento.

Sem Cano, diagnosticado com covid-19, o Vasco perdeu seu principal nome ofensivo e acabou se transformando em presa fácil para o Ceará, que quebrou toda a estratégia do adversário ao abrir o placar logo aos três minutos. Vina deu passe açucarado para Pedro Naressi. O volante apareceu no meio da defesa, na cara do gol, e só teve o trabalho de empurrar às redes.

O Ceará continuou buscando o jogo e aproveitou do momento de fragilidade do Vasco para ampliar aos 25 minutos. Léo Chú avançou com liberdade, passou como quis por Léo Matos e cruzou para Cleber estufar as redes. O time carioca só foi responder aos 34, quando Andrey exigiu boa defesa de Richard, que jogou para escanteio.

Nos minutos finais, o Ceará ainda tentou pressionar o Vasco para aumentar ainda mais a vantagem. No entanto, viu o adversário, que cometeu muitos erros técnicos na etapa inicial, recuar e evitar uma derrota ainda pior.

No segundo tempo, o Vasco entrou em campo com outra postura e não demorou para começar a perder uma oportunidade atrás da outra. A pressão, no entanto, até deu resultado. Andrey achou Ribamar, que acabou derrubado dentro da área: pênalti. O próprio camisa 9 bateu para diminuir o marcador.

Mas o bom momento do Vasco não durou muito. O Ceará se reencontrou em campo e apostou no contra-ataque para fazer o terceiro. Lima roubou a bola no sistema defensivo e percorreu todo o campo antes de achar Saulo Mineiro na direita. O atacante chutou com força para superar Richard.

E não parou por aí. O Ceará continuou em cima e fez o quarto aos 44 minutos. Miranda derrubou Saulo Mineiro dentro da área, e viu Luiz Flávio de Oliveira assinar pênalti. Vina foi para a cobrança e coroou o triunfo do time alvinegro.

Na próxima rodada, o Ceará encara o Bahia no sábado, às 19h, na Fonte Nova, em Salvador. No domingo, às 16h, o Vasco visita o Grêmio na sua arena em Porto Alegre.