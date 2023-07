De saída do Valência, Cavani entra na mira do Boca, diz jornal argentino

publicidade

Ambicionado pelo Grêmio em 2020, o centroavante Cavani pode estar prestes a sair do Valência, equipe onde joga atualmente, e acertar sua ida para o Boca Juniors. A informação é do periódico argentino Olé.

Segundo o jornal, o clube espanhol estaria disposto a facilitar a saída do jogador, já que o atacante, que não marca gol desde dezembro do ano passado, tem um salário alto e representaria um alívio nas finanças do clube. Cavani tem mais um ano de contrato com o Valência.

Veja Também

Ainda segundo o Olé, as tratativas com o Boca agora seriam diferentes, já que Riquelme, presidente do clube argentino, aguarda saída do atleta do Valência para negociar sua vinda para o clube argentino. Além disso, ao contrário de outras oportunidades, Cavani agora teria a vontade de ficar mais perto de seus familiares, no Uruguai. O jornal lembra que de Buenos Aires para Salto, onde Cavani mora em seu país, são apenas cinco horas de carro.

Conforme a notícia, o Boca não confirma o interesse nem o contato com o jogador temendo que o atleta escolha outro destino. Mas, que houve pelo menos dois contatos enquanto Cavani estava de férias.

Desejo antigo de Riquelme, Cavani saiu do PSG em 2020 e assinou com o Manchester United, época em que o Tricolor Gaúcho também lhe fez uma proposta. Depois de sair da Inglaterra, no ano passado, o uruguaio se mudou para Valência.

Contudo, na Espanha, Cavani não manteve as grandes exibições, que o tornaram um jogador prestigiado, fazendo apenas 7 gols durante sua passagem pelo Valência.