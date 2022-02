Demora para adiar Gre-Nal respeitou regulamento do Gauchão, diz presidente da FGF

publicidade

Após a confirmação do adiamento do Gre-Nal deste sábado, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) explicou a demora que levou para tomar a decisão após o episódio de agressão ao volante Villasanti do Grêmio. A partida estava prevista para iniciar às 19h, mas o ônibus gremista foi alvejado na entrada do estádio Beira-Rio.

De acordo com Luciano Hocsman, que estava acompanhado o clássico Ca-Ju em Caxias do Sul e retornou para Porto Alegre, o procedimento observou as normas do regulamento do Gauchão.

"O adiamento da partida foi observado no regulamento. Precisávamos esperar a decisão do árbitro, o comunicado do comandante da operação de segurança. Durante o período que estava em Caxias tivemos conversa entre direções e policiamento para encontrar uma saída e melhor alternativa para sequência da competição", disse em entrevista coletiva ainda no estádio Beira-Rio. "Também esperamos o retorno das empresas que detém direitos de televisionamento", acrescentou.

Sobre o calendário, Hocsman garante que a nova data deverá sair nas próximas horas, no máximo, até segunda-feira. "Esperamos com cautela e a responsabilidade necessária, podemos ter a sequência dentro da norma regulamentada", pontuou.

Por fim, o presidente da FGF voltou a lamentar o ocorrido e fez um apelo para que esses episódios não se repitam mais.

