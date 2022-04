Derby County, do técnico Wayme Rooney, cai para a terceira divisão inglesa

publicidade

O Derby County, comandado por Wayne Rooney, foi rebaixado para a terceira divisão do futebol inglês depois de perder por 1 a 0 nesta segunda-feira para o Queens Park Rangers.

O desafio de Rooney para manter o Derby no Championship foi enorme depois que o tradicional clube teve 21 pontos retirados no início do campeonato devido a seus problemas financeiros.

O Derby sofreu uma intervenção judicial em setembro e a imprensa chegou a especular que o clube não conseguiria terminar a temporada.

A derrota por 1 a 0 diante do QPR e o empate do Reading com o Swansea (4-4) significaram a queda matemática dos 'Rams', que se não tivesse perdido esses 21 pontos por razões econômicas estariam confortavelmente instalados no meio da tabela, longe do rebaixamento.

Por outro lado, Fulham e Bournemouth continuam isolados nas duas primeiras posições do Championship, que garantem a promoção direta para a Premier League na próxima temporada.

O Fulham lidera com 10 pontos de vantagem sobre o Huddersfield (3º) antes de enfrentar o Preston (15º) na terça-feira, enquanto o Bournemouth derrotou o Coventry (11º) por 3 a 0 e tem quatro pontos de vantagem sobre seu primeiro perseguidor.

Veja Também