Diego Costa é anunciado pelo Wolverhampton e voltará a jogar após nove meses

O atacante Diego Costa, de 33 anos, foi anunciado como reforço do Wolverhampton nesta segunda-feira, após nove meses sem jogar. Ele estava sem clube desde que deixou o Atlético-MG em janeiro deste ano, e a última vez que entrou em campo foi na goleada por 4 a 0 sobre o Athletico-PR no primeiro jogo da final da Copa do Brasil do ano passado, em dezembro. Por isso, passou por um período de avaliação antes de ser oficializado e precisará de tempo para entrar em forma antes de estrear.

"Fiquei pensando se eu seria capaz, se eu estaria fisicamente e mentalmente preparado para este novo desafio - que será difícil, tenho certeza -, mas mentalmente estou bem. Em nível físico e psicológico, precisarei de duas a três semanas para voltar à forma, mas isso é normal, já que não jogo muito há algum tempo, mas sei que posso fazê-lo", comentou o jogador hispano-brasileiro em entrevista ao site oficial do clube inglês.

O Wolverhampton divulgou um vídeo de apresentação que mostra o atacante segurando lobos de verdade por correntes de ferro. "Fiquei um pouco assustado. Eram lobos, não cães. Foi uma experiência legal, mas não muito confortável. Eu tenho cinco cachorros, mas eles não são lobos!", brincou. "Eu morri de medo. Segurando aquela corrente, fiquei pensando: 'E se esse lobo pensar em pular em cima de mim?".

No período em que esteve livre no mercado, Diego Costa chegou a conversar com outros clubes, como o Corinthians, mas as negociações não avançaram. Em julho, foi especulado como possível reforço do Rayo Vallecano, clube pelo qual jogou em 2012. Segundo a imprensa espanhola, o técnico do clube de Madri, Andoni Iraola, vetou a contratação e teria até ameaçado se demitir caso o negócio fosse efetuada pela diretoria.

No Wolverhampton, o experiente atacante terá sua segunda passagem por um time do Campeonato Inglês. Jogou três temporadas no Chelsea, com 59 gols em 120 jogos, antes de voltar ao Atlético de Madrid, em 2017, time no qual atuava antes de ir para Londres. Ao sair da equipe madrilenha, em dezembro de 2020, ficou um longo período sem jogar até acertar com o Atlético-MG em agosto de 2021, trajetória parecida com a que percorreu em 2022.

