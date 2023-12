Eleito por aclamação, Fábio Pizzamiglio segue presidente do Juventude para o biênio 2024/25

publicidade

Fábio Pizzamiglio foi eleito presidente do Juventude para o biênio 2024/2025. Ele foi escolhido por aclamação do Conselho Deliberativo do clube, na noite desta terça-feira, no Salão nobre do estádio Alfredo Jaconi, em Caxias.

“É motivo de muita alegria e satisfação estar aqui, novamente, ocupando este cargo que muito me emociona. Ainda mais após uma temporada absolutamente impactante para todos nós, de muito trabalho, muita entrega, muita dedicação e muita energia. Tudo isso, porém, serviu de base para as nossas conquistas e isso nos motiva ainda mais para que possamos fazer um 2024 sólido, que possa orgulhar a nossa torcida”, destacou.

O Departamento de Futebol terá Almir Adami como Vice-Presidente e Jones Biglia como vice das Categorias de Base. O Comitê de Futebol, por sua vez, sofrerá alterações e será composto pelos vices Almir Adami e Paulo Stumpf, além dos diretores de futebol Luis Carlos Bianchi e Adão Marques.

Fábio Pizzamiglio tem 42 anos. Tem uma história ligada ao Esporte Clube Juventude, por influência do pai, João Pizzamiglio, e frequenta o estádio Alfredo Jaconi desde os primeiros dias de vida. Teve sua primeira relação profissional no clube em 1996, aos 16 anos, quando ingressou como funcionário do setor de TI.

Aos 18 anos tornou-se conselheiro. Em 2019, retornou à rotina interna do Clube, desta vez como diretor do Departamento de Marketing, tornando-se Vice-Presidente da pasta em 2020. Esta à frente do clube da Serra desde outubro de 2022, quando assumiu a vaga de Walter Dal Zotto Jr, que deixou o cargo para cuidar de sua saúde.