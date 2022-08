Elon Musk diz que mensagem no Twitter sobre comprar o Manchester United era piada

publicidade

O magnata Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, explicou na terça-feira (16) que não pretende comprar nenhum clube de futebol, depois que uma mensagem no Twitter viralizou com a afirmação de que compraria o Manchester United. O empresário, acostumado a fazer declarações imprevisíveis e provocativas nas redes sociais, havia tuitado: "E vou comprar o Manchester United, de nada".

A mensagem teve grande repercussão nas redes sociais sobre se o homem mais rico do mundo estava falando sério ou não. Depois de obter quase 500 mil curtidas em algumas horas e receber perguntas de inúmeros seguidores, Musk esclareceu que era uma piada."Não, é uma velha piada no Twitter. Não estou comprando nenhum clube esportivo", respondeu ao ser questionado por um seguidor. "Mas, se existisse algum time, seria o Manchester United. Era o meu time favorito na infância", acrescentou.

O Manchester United é um dos maiores clubes do mundo, mas está em crise há vários anos. A instituição está cotada na Bolsa de Nova York há 10 anos, com uma capitalização de US% 2,08 bilhões. Embora nenhum acionista tenha participação majoritária, o clube é controlado pelos seis filhos do empresário americano Malcolm Glazer, que morreu em 2014 após comprar o United em 2005.

A gestão dos Glazer foi alvo de fortes protestos dos torcedores do clube em abril do ano passado, quando a diretoria do United tentou colocar em prática um plano separatista da Superliga Europeia, que acabou sendo descartado. Os Red Devils queriam, juntamente com outros cinco clubes ingleses, três espanhóis e três italianos, criar uma competição europeia para rivalizar com a Liga dos Campeões, iniciativa que provocou fortes protestos políticos e desportivos, mas também fortes reações dos torcedores do clube.

O Mancester United sofreu outra derrota retumbante por 4 a 0 para o Brentford no sábado. Enquanto Manchester City e Arsenal têm 6 pontos na tabela, o United tem zero e aparece na lanterna da competição após duas rodadas. Musk, que recentemente vendeu quase US$ 7 bilhões em ações de seu grupo automotivo Tesla, está no meio de uma batalha legal por seu projeto fracassado de aquisição da rede social Twitter.

Veja Também