Em clássico londrino, Chelsea e Arsenal decidem Liga Europa

Em um cenário exótico como Baku, a capital do Azerbaijão, Chelsea e Arsenal jogam nesta quarta-feira, às 16h, a final da Liga Europa, sem um claro favorito, um clássico londrino que vai opor o terceiro e o quinto colocado da última Premier League. Antes da grande decisão entre Liverpool e Tottenham na Liga dos Campeões, no sábado em Madri, a conquista inglesa da Europa começa assim a quase 4.000 km do Big Ben.

O Azerbaijão vai receber uma legião de torcedores que sonham com a conquista do segundo maior troféu continental disputado entre clubes europeus. De um lado, os 'Blues', que esperam faturar o que pode ser o último título com a estrela belga Eden Hazard vestindo a camisa do clube já que ele pode ser transferido ao Real Madrid, depois de sete anos bem sucedidos em Stamford Bridge. Do outro, os 'Gunners' que, para recuperar o brilho perdido, precisam ganhar para garantir a classificação para a próxima Champions, após terminar apenas em quinto na Premier League.

No comando do time está o espanhol Unai Emery, especialista em vencer a competição, façanha que conseguiu três vezes com o Sevilla. "Temos que lutar. Eles terminaram na frente do nosso time este ano e no ano passado. Nossa ambição é reduzir a distância em relação a eles em todas as competições. Esta final representa nossa primeira possibilidade", garantiu o treinador espanhol.

Emery tem muito em jogo já que a pressão está sobre sua equipe. Uma derrota condenaria a mais um ano de transição, no momento em que seus rivais do oeste de Londres já alcançaram um dos objetivos, se classificando para a Liga dos Campeões com seu terceiro lugar na Premier League. Mas este título faria o técnico basco entrar para a história do Arsenal.

Após as finais perdidas da Europa League em 2000 e na Champions em 2006, o Arsenal volta à cena europeia, e seus torcedores de Londres e também da vizinha Ásia, viajam a Baku esperançosos, especialmente também porque a vitória os classificaria para a próxima Liga dos Campeões. "Para nós o primeiro objetivo é este título, depois é conseguir uma vaga na Champions", disse nesta terça-feira na coletiva de imprensa.

Ao jogo de contra-ataque dos Gunners, Maurizio Sarri opõe uma defesa sólida, a terceira menos vazada da Inglaterra, e o maior goleador da competição, o francês Olivier Giroud (10 gols). Os torcedores dos Gunners têm também na memória a cruel eliminação diante dos Blues nas quartas de final da Liga dos Campeões de 2004.

O técnico italiano do Chelsea dispõe de um dos melhores jogadores do mundo neste momento, o belga Eden Hazard, que fez sua melhor temporada com 16 gols e 15 assistências na Premier League e que sonha em ganhar uma segunda Liga Europa, após a que foi conquistada em 2013, antes de se transferir provavelmente para o Real Madrid. "Para mim, uma boa temporada não é marcar 40 gols, é ganhar algum título no final. Não miro só as estatísticas", afirmou Hazard.

A única dúvida no Chelsea é a presença de N'Golo Kanté, com um incômodo no joelho. "É o único meia-defensivo que temos. Estamos tentando recuperá-lo. Vamos tentar até o último momento. Neste momento ele está 50%", explicou o técnico italiano.