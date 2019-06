Embalado, Brasil de Pelotas encara o Criciúma no Bento Freitas

publicidade

Em franca recuperação na Série B, com três vitórias em sequência, o Brasil recebe nesta terça-feira o Criciúma no estádio Bento Freitas, em Pelotas, às 19h15min, pela oitava rodada da Série B, a última antes da parada para a Copa América. Lanterna há três rodadas, o Xavante já está na 10ª colocação, com nove pontos. O Criciúma, por sua vez, é o primeiro dentro do Z-4, com seis pontos.

“Vencendo o Criciúma, ficaremos em posição ainda melhor. Encostaremos nos quatro primeiros colocados. Vejo o grupo muito confiante para este confronto e querendo a quarta vitória seguida”, disse o goleiro Carlos Eduardo.

“Estamos em uma boa sequência, mas com os pés no chão sempre. Sabemos que o momento é bom. Mudamos algumas coisas dentro de campo e a atitude é outra”, comemora o zagueiro Bruno Aguiar. A oitava rodada começou ontem à noite, com o Londrina perdendo para a Ponte Preta, no Estádio do Café, por 3 a 1.