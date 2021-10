Esportivo empata com a Ferroviária em São Paulo e é eliminado na Série D

publicidade

A trajetória do Esportivo na Série D do Brasileirão foi encerrada na tarde deste domingo. O Zebrão ficou no 1 a 1 com a Ferroviária, em São Paulo, na Arena Fonte Luminosa e não conseguiu avançar às quartas de final. Na ida, o time paulista havia vencido por 2 a 1 e se classificou no agregado.

Os donos da casa abriram o placar aos 27 minutos, com gol do atacante Júlio Vitor. O empate veio, mas somente no final, com Peixoto, aos 46 minutos do segundo tempo. O Esportivo até ensaiou uma pressão, no entanto, não teve tempo para mais nada.

Também passaram de fase neste domingo, o América-RN que bateu fora de casa o Moto Club, por 4 a 2. No jogo de ida das oitavas, o América-RN já havia derrotado a equipe maranhense por 1 a 0.

Em Natal, o ABC levou a melhor sobe o 4 de Julho-PI, ganhando por 1 a 0, e carimbando o passaporte para as quartas. O time potiguar empatou o primeiro jogo em 1 a 1. Jogando fora de casa, o Campinense-PB ganhou por 2 a 0 do Guarany de Sobral. A equipe paraibana levava vantagem pois já vencera o jogo de ida das oitavas, por 2 a 1. O Altético-CE foi derrotado por 2 a 1 fora de casa pelo Paragominas-PA, mas avançou às quartas assim mesmo pois venceu o jogo de ida por 2 a 0.

