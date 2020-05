Ex-técnico do São Paulo e seleção feminina, Vadão morre aos 63 anos

publicidade

O ex-técnico da seleção brasileira feminina de futebol, Oswaldo Alvarez, morreu, aos 63 anos, nesta segunda-feira, em São Paulo. Conhecido como Vadão, ele lutava contra um tumor no aparelho digestivo e estava internado no Hospital Albert Einstein desde o último dia 12. Além do tumor no aparelho digestivo do treinador, o fígado também foi afetado

O treinador começou a ser conhecido com o trabalho no Mogi Mirim, no início dos anos 90, quando criou o "carrossel capiria". O modelo usava esquema tático semelhante ao da seleção holandesa que marcou época no futebol mundial, na Copa do Mundo de 1974.

Naquele time, Vadão contava com craques como Rivaldo, Leto e Válber. O treinador também fez história com Guarani e Ponte Preta.

Em 2000, ele chegou ao Corinthians na então maior oportunidade da sua carreira. No ano seguinte, foi anunciado pelo São Paulo e revelou jogadores como Júlio Baptista e Kaká. Em seu último grande trabalho, dirigiu a seleção brasileira feminina de futebol, de Marta, na Copa do Mundo 2019.

Em duas passagens pela seleção brasileira feminina, Vadão conquistou duas Copas Américas (2014 e 2018), a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos Toronto 2015, além de um quarto lugar nos Jogos Olímpicos do Rio 2016.