Federação Internacional de Judô suspende Putin como presidente honorário

O presidente russo, Vladimir Putin, foi suspenso como presidente honorário da Federação Internacional de Judô (IJF, na sigla em inglês), após a invasão lançada contra a Ucrânia - anunciou a entidade esportiva no domingo.

"Devido ao conflito em curso na Ucrânia, a Federação Internacional de Judô anunciou a suspensão do status de Vladimir Putin como presidente honorário e embaixador internacional da Federação de Judô", disse a IJF em um comunicado.

Judoca de talento - ele é 8º dan, um dos mais níveis mais altos da disciplina -, o presidente russo se orgulha de seu desempenho nos esportes e, com frequência, promove um estilo de vida saudável.

No domingo, quarto dia da ofensiva na Ucrânia lançada por Putin, a batalha pelo controle de Kiev, a capital, continua.

A invasão russa da Ucrânia continua a ter importantes consequências no esporte profissional, com competições canceladas, recusas a enfrentar a Rússia em partidas, atletas declarados "persona non grata" e suspensão de patrocínios.