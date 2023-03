Federação italiana investigará gritos antissemitas de torcedores da Lazio

publicidade

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) abriu nesta quarta-feira uma investigação sobre gritos antissemitas proferidos por torcedores da Lazio no jogo contra o Napoli pela 25ª rodada do Campeonato Italiano, semanas depois de o clube ser punido por cânticos racistas. Segundo uma fonte da FIGC, um grupo de torcedores do time romano teria gritado slogans em referência ao Holocausto antes de entrar no estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles.

Um vídeo mostra estas pessoas gritando na presença de seguranças do estádio e da polícia local. Esses agressores se reconhecem como racistas e lançam insultos contra seus rivais da Roma, afirmando que seus pais foram deportados pelos nazistas para as câmaras de gás. Na terça-feira, a FIGC anunciou que investigaria os cânticos racistas na torcida da Lazio no mesmo jogo contra o atacante nigeriano do Napoli Victor Osimhen.

Em janeiro, no setor norte do Estádio Olímpico de Roma, onde ficam os ultras da Lazio, foi fechado durante um jogo após gritos racistas contra os jogadores do Lecce Samuel Umtiti e Lameck Banda. Os gritos racistas são um fenômeno nos estádios italianos e os torcedores da Lazio já protagonizaram episódios similares no passado.

Depois de uma temporada e meia com os estádios fechados pela pandemia de covid-19, os incidentes racistas voltaram à Serie A no ano passado. Kalidou Koulibaly, Voctor Osimhen, Mike Maignan e Zlatan Ibrahimovic são alguns dos jogadores que foram alvo de ofensas dessa natureza em estádios na Itália em ocasiões anteriores.