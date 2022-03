FGF confirma Gre-Nal da Arena na quarta-feira de noite

publicidade

O segundo clássico Gre-Nal, válido pela semifinal do Gauchão, será realizado na próxima quarta-feira, 23, às 22h15min, na Arena do Grêmio. A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) anunciou oficialmente a data na tarde desta quinta-feira após debate com as equipes e a detentora dos direitos de transmissão na televisão.

O confronto de ida permanece agendado para este sábado, às 16h30min, no estádio Beira-Rio. Assim como as demais competições de mata- mata da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), as partidas não contam com gol qualificado. Em caso de igualdade no placar final dos 180 minutos, a vaga na decisão será definida nas penalidades.

Na outra semifinal, Ypiranga e Brasil de Pelotas duelam no Bento Freitas, neste domingo, às 20h30min. O jogo de volta acontece na quarta, às 19h30min, em Erechim.

Veja Também