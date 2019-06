Fifa define Catar como sede do Mundial de Clubes de 2019 e 2020

publicidade

O Catar, país-sede da Copa do Mundo de 2022, vai organizar o Mundial de Clubes em 2019 e 2020, antes que a competição passe a contar com 24 equipes, anunciou a Fifa nesta segunda-feira.

"As duas próximas edições do torneio, no formato atual com sete equipes, vão servir de teste tendo em vista a Copa de 2022, já que essa competição entre clubes geralmente ocorre no início de dezembro - no mesmo período da Copa do Mundo, permitindo testes em condições climáticas similares", escreve a instância máxima do futebol.

O Catar vai substituir assim os Emirados Árabes Unidos, que organizaram as duas últimas edições da competição, vencidas pelo Real Madrid. A Fifa decidiu em março lançar a partir de 2021 uma Copa do Mundo de clubes ampliada para 24 equipes, que substitui a Copa das Confederações.

Uma edição "piloto" será disputada de 17 de junho a 4 de julho de 2021, em um país ainda a ser escolhido. A Uefa contestou com veemência a criação dessa competição, temendo que ela ameace a Liga dos Campeões e avaliando que ela poderia não se integrar a um calendário internacional já sobrecarregado.